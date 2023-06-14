В Калуге на заводе Volkswagen намерены собрать первые автомобили до конца 2023 года

Губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что выпуск первой продукции планируется через 12 месяцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Первые автомобили, собранные после смены собственника на заводе Volkswagen в Калуге, планируется выпустить до конца 2023 года. Об этом в среду рассказал ТАСС губернатор Владислав Шапша в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы рассчитываем, что старт работы с новым партнером в этом году состоится. <...> Это выпуск первой продукции пока в виде сборки и запуск технологических процессов, потому что для любого автомобиля, чтобы его начать производить, нужно перестроить процессы", - сказал Шапша, отвечая на вопрос, сойдут ли с конвейера до конца этого года первые автомобили, собранные на предприятии.

По словам губернатора, произведенные на заводе автомобили планируется начать выпускать через 12 месяцев. "Сборка - это на первых шагах, а далее - локализованное производство автомобилей", - добавил глава региона.

В мае германский автопроизводитель Volkswagen завершил процесс продажи своих российских активов местному инвестору в лице ООО "Арт Финанс", которого поддерживает дилер "Авилон". Сделка включает в себя производственные мощности в Калуге, дистрибьюторский и послепродажный бизнес, а также складские помещения и финансовые взаимоотношения со всеми связанными с ними сотрудниками. При этом, как рассказал журналистам замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов, сделка не подразумевает опцион на обратный выкуп.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.