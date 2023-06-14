Британская Shell Petroleum продаст свою долю в дочерней компании в Пакистане

Shell Pakistan Limited заверила, что решение материнской компании не повлияет на ее текущие бизнес-процессы

ЛОНДОН, 14 июня. /ТАСС/. Британская нефтегазовая компания Shell Petroleum уведомила о намерении продать свою долю в пакистанском подразделении Shell Pakistan Limited (SHEL.P). Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

"Настоящим сообщаем, что совет директоров Shell Pakistan Limited получил уведомление от Shell Petroleum о намерении продать свою долю в пакистанском подразделении", - говорится в сообщении "дочки" британской компании, размещенном на сайте фондовой биржи Пакистана.

SHEL.P заверила, что решение материнской компании не повлияет на ее текущие бизнес-процессы, которые будут продолжены.

Shell Petroleum в 2022 году понесла убытки из-за обменного курса, девальвации пакистанской рупии и просроченной дебиторской задолженности.

Shell Pakistan Limited - дочернее предприятие Shell Petroleum, которая является дочерним предприятием Royal Dutch Shell, одной из крупнейших мировых энергетических и нефтехимических компаний. Shell Pakistan Limited продает нефтепродукты и сжатый (компримированный) природный газ, а также различные виды смазочных масел.