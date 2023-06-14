Минпромторг обсуждает расширение перечня маркируемых медицинских изделий

Директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности министерства Дмитрий Галкин отметил, что международных непатентованных наименований лекарств тысячи, а регистрационных удостоверений на медицинские изделия более 36 тыс.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Минпромторг РФ обсуждает расширение перечня медицинских изделий, подлежащих маркировке. Об этом сообщил директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности министерства Дмитрий Галкин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы весьма активно сейчас вместе с коллегами анализируем, какие еще товарные группы с точки зрения контроля качества, в первую очередь, и остатков, что немаловажно в медизделиях, нужно туда добавлять. Чтобы эта вся история от фармы транслировалась и в медпромышленность, где на самом деле номенклатурно еще сложнее вся ситуация", - сказал он.

Галкин отметил, что международных непатентованных наименований лекарств тысячи, а регистрационных удостоверений на медицинские изделия более 36 тыс. По его словам, объем уникальных складских идентификаторов медизделий оценивается в 600 тыс. "Это все, действительно, не менее важно с точки зрения управления этими потоками [в плане] прослеживаемости", - резюмировал он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.