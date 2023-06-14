Аксаков сообщил об отсутствии предпосылок для ухода с российского рынка десятков банков

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку отметил, что "есть только варианты слияний и поглощений, но это естественный сценарий развития сектора"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Оснований для ухода с российского рынка десятков банков в ближайшие годы нет, система устойчива и показывает высокую прибыль. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в кулуарах ПМЭФ-2023.

Ранее глава рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов в интервью "Известиям" заявил, что около 50 банков могут уйти с российского рынка в ближайшие три года.

"Российская банковская система показывает устойчивое развитие, и прибыль сектора в этом году может быть рекордной. Такого ранее никогда не было, чтобы в первом квартале банки получили 1 трлн рублей, за год может быть больше 2 трлн рублей. Причем прибыльность небольших банков, тех, кто входит в первую сотню с низким капиталом, в два раза выше, чем по системе. Нет никаких предпосылок к тому, чтобы банки уходили из рынка, есть только варианты слияний и поглощений, но это естественный сценарий развития сектора", - сказал он.

Накануне Банк России улучшил свой прогноз по прибыли банков на 2023 год и ожидает показатель на уровне свыше 2 трлн рублей.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия