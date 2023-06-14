"Роснефть" и "Иннопрактика" расширят цифровое прогнозирование углеводородов в пласте

Обновленная версия комплекса "РН-Цифровой керн" позволит одновременно моделировать совместное течение нефти, газа и воды в керне и напрямую рассчитывать одно из важнейших свойств горной породы - проницаемость трехфазной системы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. "Роснефть" и негосударственный институт развития "Иннопрактика" договорились о продолжении разработки цифровых технологий исследования керна, говорится в сообщении нефтяной компании. Договор подписан в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.

Документ предусматривает расширение функционала корпоративного программного комплекса "РН-Цифровой керн". Обновленная версия комплекса "РН-Цифровой керн" позволит одновременно моделировать совместное течение нефти, газа и воды в керне и напрямую рассчитывать одно из важнейших свойств горной породы - проницаемость трехфазной системы.

"Подобный результат практически невозможно получить в условиях физического эксперимента с керном", - говорится в сообщении.

Компания отметила, что программное обеспечение не имеет аналогов в России и в мире по ряду используемых алгоритмов и назначению программных модулей.

"Математическое моделирование свойств керна позволяет получить данные для прогнозирования содержания углеводородов в пласте, построения его гидродинамической модели и подбора наиболее эффективных методов разработки увеличения нефтеотдачи", - говорится в сообщении.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.