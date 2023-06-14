В России обсуждают отказ от экспортных пошлин на удобрения

Замглавы Минфина Алексей Сазанов сообщил, что решения пока нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Бюджет РФ пока получил около 5% от запланированных на этот год взносов по экспортным пошлинам на удобрения. Правительство изучает возможность замены этого механизма, однако окончательное решение не принято, заявил журналистам замглавы Минфина Алексей Сазанов в кулуарах ПМЭФ.

"Пока обсуждается только одно: что поступления, которые мы сейчас имеем, составляют порядка 5-6 млрд рублей, и это уже практически за полгода. В то время как по году ожидалось 120 млрд рублей. То есть пошлину мы сейчас собираем существенно меньше, чем мы планировали. Мы обратили на это внимание правительства и предлагаем, поскольку эти деньги уже заложены в бюджете, как-то иными способами получить эти 120 млрд", - сказал он.

Тем не менее, по словам замминистра, пока идет концептуальное обсуждение и решения об отказе от пошлин не принято. "Но окончательное решение за правительством. Пока в целом нет решения, можем ли мы отказаться от инструмента пошлины и какими-то иными инструментами собрать требуемую сумму. Пока концептуальное идет обсуждение, конкретные механизмы не обсуждаются", - уточнил он.

О пошлинах

РФ с 1 января ввела экспортную пошлину на минеральные удобрения в размере 23,5% в случае, если цена удобрений превысит $450 за тонну. Поставки ниже этой цены пошлиной не облагаются. Пошлина действует до конца 2023 года. Минфин отмечал, что по итогам первого квартала готов изучить возможность изменения параметров расчета пошлин. Ранее, по информации ТАСС, производитель удобрений "Фосагро" выступил с предложением рассмотреть возможность изменения параметров расчета экспортной пошлины, используя дифференцированный подход и уменьшив планку отсечения для калийных и азотных удобрений.