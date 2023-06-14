14 июня, 15:02,
обновлено 14 июня, 15:10
ПМЭФ

Минфин и ФНС обновят список стран, не обменивающихся налоговой информацией с Россией

Владимир Гердо/ ТАСС
Здание Министерства финансов РФ
© Владимир Гердо/ ТАСС

Замминистра финансов Алексей Сазанов отметил, что окончательного решения еще нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Минфин совместно с ФНС проводит работу по пересмотру списка стран, не обменивающихся налоговой информацией с РФ, но окончательного решения еще нет, сказал замминистра финансов Алексей Сазанов журналистам в кулуарах ПМЭФ-2023.

"Работа такая ведется, окончательное решение за правительством. Мы такую работу проводим. Есть и объективность, что многие страны перестали обмениваться с нами информацией, соответственно, список нужно обновить, но окончательное решение за правительством", - сказал Сазанов, отвечая на вопрос, планирует ли Минфин совместно с ФНС пересмотреть список таких стран. 

Теги:
РоссияПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
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