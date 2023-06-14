Минфин и ФНС обновят список стран, не обменивающихся налоговой информацией с Россией

Замминистра финансов Алексей Сазанов отметил, что окончательного решения еще нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Минфин совместно с ФНС проводит работу по пересмотру списка стран, не обменивающихся налоговой информацией с РФ, но окончательного решения еще нет, сказал замминистра финансов Алексей Сазанов журналистам в кулуарах ПМЭФ-2023.

"Работа такая ведется, окончательное решение за правительством. Мы такую работу проводим. Есть и объективность, что многие страны перестали обмениваться с нами информацией, соответственно, список нужно обновить, но окончательное решение за правительством", - сказал Сазанов, отвечая на вопрос, планирует ли Минфин совместно с ФНС пересмотреть список таких стран.