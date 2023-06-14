Минфин сообщил, что решение сократить выплаты нефтяникам по демпферу на 50% уже принято

В настоящий момент правительство обсуждает другие опции в сфере налогообложения, которые будут включены в законопроект, заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Решение сократить выплаты нефтяникам по топливному демпферу на 50% уже одобрено, в настоящий момент правительство обсуждает другие опции в сфере налогообложения, которые будут включены в законопроект. Об этом журналистам сказал статс-секретарь, замглавы Минфина Алексей Сазанов.

По его словам, Минфин ожидает, что кабмин одобрит корректировку топливного демпфера в июне, в начале июля законопроект внесут в Государственную думу. Сама же корректировка по действующей редакции документа заработает с 1 сентября сроком на 1 год.

"Сейчас финальное обсуждение идет в правительстве, я думаю, что в конце июня правительство [одобрит законопроект], в Думу [будет внесено] в начале июля", - сказал он.

Он отметил, что сейчас правительство в рамках законопроекта обсуждает и другие опции в сфере налогообложения. Сазанов при этом не стал называть какие именно, уточнив, что речь в том числе идет об использовании российского бенчмарка Urals на основе внебиржевых индексов СПбМТСБ при подсчете НДД, НДПИ и экспортной пошлины. "Окончательное решение за правительством", - добавил замминистра.

Министр энергетики Николай Шульгинов при этом ранее говорил, что параметры корректировки топливного демпфера еще обсуждаются в правительстве. Всем участвующим сторонам нужно найти компромиссное решение между интересами бюджета и компаний. По его словам, при корректировке демпфера нужно учитывать его влияние на добычу, переработку и цены на топливо.

О корректировке

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее сообщал, что министерство предлагает изменить один из коэффициентов расчета демпфера для нефтяников и готовится внести в Госдуму законопроект о корректировке этого механизма, по которому нефтяники, как правило, получали выплаты из бюджета. Силуанов подчеркивал, что сейчас именно топливный демпфер обеспечивает высокую маржинальность НПЗ. Корректировка, в случае ее принятия, будет действовать с начала июля 2023 года по июль 2024 года. Она позволит снизить выплаты в два раза, что позволит бюджету экономить порядка 30 млрд рублей в месяц.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.