Законопроект о российском бенчмарке Urals могут внести в Госдуму в начале июля

Замглавы Минфина Алексей Сазанов отметил, что внебиржевые индексы могут быть использованы лишь как одна из котировок для расчета НДПИ, НДД и экспортной пошлины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Законопроект, по которому российский бенчмарк Urals на основе внебиржевых индексов СПбМТСБ будет использован при подсчете размера налогообложения нефтяной отрасли, может быть внесен в Госдуму в начале июля, сообщил журналистам статс-секретарь, замглавы Минфина Алексей Сазанов.

"Мы предлагаем в рамках законопроекта [о сокращении выплат по демпферу на] 50% в том числе включить одну из опций - расчет котировки по внебиржевому индексу [СПбМТСБ]. Сейчас мы обсуждаем правила [формирования этого внебиржевого индекса]", - сказал замминистра, добавив, что законопроект будет внесен в Госдуму в начале июля.

По его словам, внебиржевые индексы СПбМТСБ могут быть использованы лишь как одна из котировок для расчета НДПИ, НДД и экспортной пошлины.

"В целом, мы готовы как одну из возможных котировок для расчета НДПИ, НДД и экспортной пошлины уже использовать внебиржевой индекс", - отметил Сазанов.

Ранее он заявлял, что министерство готово использовать внебиржевые котировки СПбМТСБ для определения цены нефти марки Urals, поскольку биржевые котировки недостаточно ликвидны. Однако Минфин предложил исключить сделки с аффилированными лицами, которые потенциально могут искажать котировку, при определении стоимости Urals.