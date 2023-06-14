Алиханов считает, что коренные народы России должны пользоваться картой русского

По словам губернатора Калининградской области, потенциальными получателями такой карты могут стать "миллионы человек", а само название "Карта русского" является пока предложением

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Картой русского, которую предлагают создать в России власти Калининградской области, должны иметь возможность пользоваться все представители коренных народов России, у которых нет своей государственности. Об этом сообщил в среду губернатор Калининградской области Антон Алиханов на сессии "Возвращение в Россию: потенциал соотечественников для развития регионов" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы предложили реализовать механизм карты русского. Здесь можно по-разному подходить и трактовать, но мы исходим из того, что и этой картой, и этим механизмом должны воспользоваться все коренные народы России, у которых нет своей отдельной государственности", - сказал Алиханов.

Он пояснил, что, например, казахи тоже являются одним из народов России. "Но у них есть свой суверенитет, свое национальное государство, поэтому на них, наверное, эта карта не должна распространяться", - сказал губернатор.

По словам Алиханова, потенциальными получателями такой карты могут стать "миллионы человек", а само название "Карта русского" является пока предложением. "Как она будет называться - вопрос второстепенный", - сказал он.

Губернатор отметил, что видит огромный потенциал по переезду держателей таких карт в российские регионы, что положительно скажется на рынке труда. "У меня в регионе всего 3 тыс. безработных при 15 тыс. вакансий. У нас дефицитный рынок труда, очевидно, что мы вступаем в эпоху дефицитного рынка труда. Я считаю, что потенциал к возвращению русских в Россию огромный,и необходимо <...> действовать быстро, потенциал этот нужно использовать", - сказал глава региона.

Алиханов в декабре прошлого года предложил ввести карту русского для соотечественников за рубежом. По словам губернатора, такая карта могла бы давать возможность соотечественникам, постоянно проживающим за рубежом и не имеющим российского гражданства, пользоваться расширенными правами в РФ, например, бесплатно учиться в вузах, получать медпомощь, устраиваться на работу как гражданам России. Глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщал, что поддерживает идею. Аналогичные карты существуют в других странах, например Польша выдает карты поляка людям с польскими корнями без гражданства.