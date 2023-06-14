В Крыму заявили, что новый статус Азовского моря упрощает создание рыболовной стратегии

Председатель Госсовета региона Владимир Константинов подчеркнул, что для республики это также открывает возможность для ускоренного развития рыболовства и туризма в прибрежных районах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Денонсация договора РФ с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива упрощает для России разработку рыболовной стратегии для этих акваторий, заявил ТАСС в среду председатель Госсовета региона Владимир Константинов на площадке Питерского международного экономического форума (ПМЭФ).

Соответствующий закон о денонсации президент РФ Владимир Путин подписал во вторник. Это связано с тем, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении Азовского моря и Керченского пролива после вхождения в состав России Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

"В чем была сложность в украинский период - два государства [обладали правами на ловлю рыбы], половина моря тебе не принадлежит, очень сложно было выработать какую-то совместную политику в этом смысле. Сегодня можно выработать рыбную стратегию по Азовскому морю на долгосрочный период", - сказал Константинов.

Он подчеркнул, что для Крыма это также открывает возможность для ускоренного развития рыболовства и туризма в прибрежных районах.

Договор между Россией и Украиной был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года. В нем отмечалось важное значение Азовского моря и Керченского пролива для экономического развития двух стран, а также необходимость сохранения Азово-Керченской акватории как целостного хозяйственного и природного комплекса. В феврале этого года Верховная рада Украины денонсировала все договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.