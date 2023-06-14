Набсовет "Открытия" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Бывший глава банка Михаил Задорнов ранее заявлял, что чистая прибыль группы "Открытие" за 2022 год по МСФО превышает 10 млрд рублей

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Наблюдательный совет банка "Открытие" рекомендовал единственному акционеру - ВТБ - не выплачивать дивиденды за 2022 год. Об этом говорится в сообщении "Открытия".

"Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Рекомендовать единственному акционеру ПАО Банк "ФК Открытие" не выплачивать (не объявлять) дивиденды по акциям ПАО Банк "ФК Открытие" по результатам 2022 года", - указано в сообщении.

Ранее бывший глава банка Михаил Задорнов заявлял, что чистая прибыль группы "Открытие" за 2022 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) превышает 10 млрд рублей. При этом согласно отчетности банка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) чистая прибыль "Открытия" упала почти в четыре раза, до 21,7 млрд рублей.