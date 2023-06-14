Объем рынка микрогенерации в России может достигнуть $100 млн в год

Глава АРВЭ Алексей Жихарев сообщил, что сегмент микрогенерации до 2022 года развивался очень активно, "в какие-то годы фиксировали объем рынка около 50 МВт в год"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Объем рынка микрогенерации, то есть продажи в сеть электроэнергии частными хозяйствами, в России может достигнуть $100 млн в ближайшие три-пять лет. Об этом в среду заявил глава Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев в интервью студии Российского общества "Знание" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы оцениваем, что в следующие три-пять лет он (рынок микрогенерации - прим. ТАСС) вырастет не менее, чем в два раза. Если мы про объем рынка говорим, это около $100 млн в год", - сказал он.

Жихарев отметил, что сегмент микрогенерации до 2022 года развивался очень активно активно, "в какие-то годы фиксировали объем рынка около 50 МВт в год". "В 2022 году он сократился примерно в два раза", - добавил глава ассоциации.