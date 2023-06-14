ВЭБ.РФ и китайская CNCEC обсуждают расширение сотрудничества

Взаимодействие может включать участие CNCEC в проектировании, строительстве и поставках технологического оборудования для перспективных проектов в газохимии и транспортной инфраструктуре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов провел встречу на полях ПМЭФ-2023 с руководством "Китайской национальной химико-инженерной корпорации" (China National Chemical and Engineering corporation, CNCEC), чтобы обсудить расширение взаимодействия и реализацию совместных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе ВЭБ.РФ.

ВЭБ.РФ и CNСEC уже сотрудничают по двум крупным газохимическим проектам в России. "Китайская сторона высказала заинтересованность в наращивании сотрудничества, в том числе - в проектах по развитию транспортной инфраструктуры и химической промышленности высоких переделов", - пояснили в российской госкорпорации.

Согласно приведенным комментариям Шувалова, взаимодействие может включать участие CNCEC в проектировании, строительстве и поставках технологического оборудования для перспективных проектов в газохимии и транспортной инфраструктуре. "Признательны китайским друзьям за твердую и последовательную позицию по развитию взаимовыгодной технологической и промышленной кооперации между нашими странами", - сказал глава ВЭБ.РФ.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.