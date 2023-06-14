РЭО к концу 2024 года вложит в экологию порядка 240 млрд рублей

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев назвал зеленые облигации самым удобным и популярным инструментом инвестиций в инфраструктуру

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) инвестировал в экологическую отрасль 130-140 млрд рублей и планирует вложить еще 100 млрд до конца 2024 года. Об этом в среду заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках ПМЭФ.

"Общий объем инвестиций, который потребуется для строительства инфраструктуры, необходимой для достижения целевых показателей, установленных указом президента, по нашим оценкам, требуется около 500 млрд [рублей]. В настоящий момент проинвестировано 130-140 млрд [рублей]. Мы рассчитываем на то, что еще 100 млрд [рублей] с лишним мы проинвестируем до конца 2024 [года], планируем и на вторую условную пятилетку, до 30-го года, нам останется в этом отношении проинвестировать вторую половину", - сказал он.

Буцаев отметил, что зеленые облигации - самый удобный и популярный инструмент инвестиций в инфраструктуру. РЭО уже выпустили 20 млрд облигаций, которые, по словам генерального директора, пользовались высоким спросом.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.