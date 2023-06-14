14 июня, 15:18
ПМЭФ

Мониторинг движения лекарственных препаратов обрабатывает около 25 млн документов в неделю

По словам генерального директора ЦРПТ Дмитрий Алхазов, для повышения эффективности работы системы нужно постоянно повышать качество данных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Система мониторинга движения лекарственных препаратов - самая тяжелая с точки зрения объема документов, сейчас она обрабатывает около 25 млн документов разного вида в неделю. Об этом в среду сообщил генеральный директор Центра развития перспективных технологий (Оператор маркировки "Честный знак") Дмитрий Алхазов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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"Из всех индустрий, которые мы сейчас прослеживаем, фарма, для нас, с точки зрения данных и вычислительных мощностей, сложностей процессов - продолжает оставаться лидером, на которого ориентируются в некотором смысле бизнес-процессы других отраслей. Эта самая с точки зрения объема документов тяжелая система, которая у нас эксплуатируется. В неделю мы обрабатываем порядка 25 млн документов разного вида: от производственных до документов о движении и выбытии, поступающих со стороны участников оборота", - отметил Алхазов.

По его словам для повышения эффективности работы системы нужно постоянно повышать качество данных. "Участники оборота сейчас имеют законную возможность передавать не все данные в систему и не всегда оперативно, из-за чего возникает проблема непонимания объемов актуальных остатков лекарственных препаратов. [...] При всем том, что качество данных сейчас на достаточно высоком уровне, нам есть еще куда с вами двигаться", - подчеркнул Алхазов.

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. С 1 апреля 2023 года началось поэтапное внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Также в настоящее время проводятся эксперименты по маркировке медицинских изделий, безалкогольных напитков и икры.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. 

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