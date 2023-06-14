Мониторинг движения лекарственных препаратов обрабатывает около 25 млн документов в неделю

По словам генерального директора ЦРПТ Дмитрий Алхазов, для повышения эффективности работы системы нужно постоянно повышать качество данных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Система мониторинга движения лекарственных препаратов - самая тяжелая с точки зрения объема документов, сейчас она обрабатывает около 25 млн документов разного вида в неделю. Об этом в среду сообщил генеральный директор Центра развития перспективных технологий (Оператор маркировки "Честный знак") Дмитрий Алхазов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Из всех индустрий, которые мы сейчас прослеживаем, фарма, для нас, с точки зрения данных и вычислительных мощностей, сложностей процессов - продолжает оставаться лидером, на которого ориентируются в некотором смысле бизнес-процессы других отраслей. Эта самая с точки зрения объема документов тяжелая система, которая у нас эксплуатируется. В неделю мы обрабатываем порядка 25 млн документов разного вида: от производственных до документов о движении и выбытии, поступающих со стороны участников оборота", - отметил Алхазов.

По его словам для повышения эффективности работы системы нужно постоянно повышать качество данных. "Участники оборота сейчас имеют законную возможность передавать не все данные в систему и не всегда оперативно, из-за чего возникает проблема непонимания объемов актуальных остатков лекарственных препаратов. [...] При всем том, что качество данных сейчас на достаточно высоком уровне, нам есть еще куда с вами двигаться", - подчеркнул Алхазов.

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. С 1 апреля 2023 года началось поэтапное внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Также в настоящее время проводятся эксперименты по маркировке медицинских изделий, безалкогольных напитков и икры.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.