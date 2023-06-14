В Ставрополе аграрии получат более 460 млн рублей господдержки на производство зерна

Глава региона Владимир Владимиров отметил, что в общей сложности сельскохозяйственным предприятиям с начала года перечислили около 3 млрд рублей господдержки

СТАВРОПОЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят более 460 млн рублей господдержки сельхозпроизводителям на производство зерна. В регионе уже стартовала уборочная кампания, сообщил в среду в своем Telegram-канале глава региона Владимир Владимиров.

"Аграрии Ставрополья приступили к жатве - уборку начали в Степновском, Буденновском и Курском округах. <…> Зерновые предстоит убрать на площади 2,3 млн га. Техникой, ГСМ аграрии обеспечены, машины готовы к работе, государственную поддержку сельхозпроизводителям мы оказываем. В июне передадим им на производство и реализацию зерна больше 460 млн рублей", - написал он.

Владимиров отметил, что в общей сложности сельскохозяйственным предприятиям с начала года перечислили около 3 млрд рублей господдержки. Финансирование, в том числе, помогло подготовиться к уборочной кампании. По информации краевого Минсельхоза, уборочную кампанию в регионе начали с озимого ячменя. В работе планируется задействовать около 7 тыс. зерноуборочных комбайнов.

"Важно не только получить хороший урожай, но и сохранить его. К приему нового урожая готовы все предприятия. Их общая емкость для хранения зернопродукции - 10 млн тонн: 7,5 млн тонн складских помещений, токов, а также отгрузочных площадок, 2,5 млн тонн смогут принять элеваторы", - сообщается на сайте министерства.

Для проведения уборочной кампании на нефтебазах региона запасено 48,6 тыс. тонн дизельного топлива и 5,1 тыс. тонн бензина.