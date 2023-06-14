Инвестор вложит 1 млрд рублей в производство кормов для животных в Тамбовской области

АО "Лемниската" планирует уже в сентябре 2023 года запустить первую очередь производства кормов для кошек, собак и других домашних животных

ТАСС, 14 июня. Правительство Тамбовской области и АО "Лемниската", которое является резидентом вьетнамской компании ООО "Вьет-Нга", на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение на 1 млрд рублей о реализации в регионе инвестиционного проекта по производству кормов для кошек, собак и других домашних животных. Инвестор планирует запустить первую очередь в сентябре 2023 года, сообщила в среду пресс-служба правительства Тамбовской области.

"Тамбовская область на полях ПМЭФ заключила соглашение с вьетнамской компанией на 1 млрд рублей. <…> Инвестиционный проект "Корм для домашних животных" будет реализован в Тамбовской области благодаря соглашению между правительством области и акционерным обществом "Лемниската" <…>. Инвестор планирует уже в сентябре этого года запустить первую очередь производства кормов для кошек, собак и других домашних животных", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что инвестор заинтересован в развитии проекта и считает его финансово привлекательным, компания приобрела готовые помещения, проведет в них ремонтные работы, в июле-августе 2023 года приступит к установке оборудования. На производстве планируется сменная круглосуточная работа, первоначально в цехах будут работать 200 человек, затем - до 500. "Корма для домашних животных - это особая ниша, которая расширилась с уходом западных компаний с российского рынка. Профессиональные корма для домашних животных - одно из направлений усиленного импортозамещения, которое мы будем поддерживать, в том числе в сотрудничестве с дружественными странами", - приводит пресс-служба слова главы Тамбовской области Максима Егорова.