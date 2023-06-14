Глава НСПК считает, что конкурента системы "Мир" не удастся создать за несколько месяцев

Главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее отметил, что выполнить эту задачу возможно за несколько месяцев и привлечь для этого можно будет российские цифровые компании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Глава Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") Владимир Комлев не считает, что за несколько месяцев удастся создать конкурента системе "Мир", поскольку создание работающей платежной системы включает в себя множество факторов и потребует больше времени. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Если коснуться именно вопроса о нескольких месяцах, я бы здесь с большим скепсисом на эту тему выступал. Платежная система любая, которая серьезно работает, - это очень большой комплекс всего того, что нужно реализовать, от технологий, единых стандартов, бренда и его продвижения, обеспечения сети приема, каналов связи и передачи информации", - сказал Комлев.

По его словам, некоторые эксперты на платежном рынке считают, что любая новая появившаяся платежная система все равно "приземлится на рельсы НСПК" и будет использовать уже существующую инфраструктуру. "Когда в 2015 году мы создавали платежную систему "Мир", это заняло больше времени, чем пара месяцев. При том, что накал страстей был гораздо выше, и потребность в собственной платежной системе и инфраструктуре была существенно выше, и экспертиза, которую собрала в руках НСПК с полной поддержкой государства и без конкурентных противоречий, - даже при всех этих условиях, потребовалось больше времени", - отметил глава НСПК.

Ранее несколько спикеров заявляли, что на российском платежном рынке необходимо развивать конкуренцию. В частности, идею о необходимости появления нового игрока на платежном рынке высказал глава Сбербанка Герман Греф. Идею развития конкуренции поддержали в ВТБ и "Тинькофф". По мнению главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, конкурента Национальной платежной системы на российском рынке можно создать за несколько месяцев и привлечь для этого можно будет российские цифровые компании.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.