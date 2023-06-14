В Красноярском крае через 7-10 лет планируют предложить участки нефти с ресурсами

Глава Минприроды России Александр Козлов сообщил, что всего будет 5 участков с нефтью в размере 1 млрд тонн

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Глава Минприроды России Александр Козлов рассчитывает, что через 7-10 лет недропользователям будут предложены не менее 5 площадей с ресурсами нефти в 1 млрд тонн в Красноярском крае, говорится в сообщении министерства.

"В долгосрочной перспективе к лицензированию будут подготовлены площади, на которых сейчас идут комплексные региональные геолого-физические работы по федеральному проекту "Геология - возрождение легенды". Так, в Якутии до конца 2024 года планируется локализация 5 площадей для дальнейшего предоставления в пользование с ресурсами в 5 млрд тонн условного топлива. В Красноярском крае запланировано геологическое изучение недр, и через 7-10 лет недропользователям будут предложены не менее 5 площадей с ресурсами нефти 1 млрд тонн", - отмечается в сообщении.

По словам главы Минприроды РФ, приоритет при формировании перечня месторождений твёрдых полезных ископаемых отдается лицензированию стратегического и дефицитного вида сырья, необходимого для обеспечения потребностей российской экономики. "В список вошли месторождения Карело-Кольского и Норильско-Туруханского кластера с запасами циркония, апатитовых руд, титана, платиноидов, кобальта, меди, золота, редкоземельных металлов, лития и тантала", - добавил Козлов.