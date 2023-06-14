В ДНР сравняли цены на железнодорожные перевозки по тарифным документам России

Председатель правительства ДНР Евгений Солнцев сообщил, что коммерческие грузы отправляются из региона по железным дорогам, но с ограничениями по безопасности, потоки из новых регионов идут по Северо-Кавказской железной дороге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Предприятие "Железные дороги Новороссии" в ДНР приняло российские стандарты ценообразования для перевозок по железным дорогам, сообщил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) "Железные дороги Новороссии", которое объединит железные дороги Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Новое предприятие будет относиться к ведению Росжелдора, его головной офис расположится в Донецке.

"Это ("Железные дороги Новороссии") единоначалие - одна тарифная политика, одна грузовая база, меньше управленческого состава. Они вошли уже в прейскурант 10-01 (основной тарифный документ ОАО "РЖД"). Цены тоже будут регламентироваться по российскому законодательству. У нас были цены ниже, но у нас нет такой грузовой базы по перевозкам, приняли решение принять тариф 10-01, входить по российским стандартам", - сказал Солнцев.

Он уточнил, что коммерческие грузы отправляются из региона по железным дорогам, но с ограничениями по безопасности, потоки из новых регионов идут по Северо-Кавказской железной дороге. "РЖД" помогает региону в восстановлении железнодорожной инфраструктуры. "Есть инвестпрограмма на ближайшие три года, делают модернизацию путей, путевое хозяйство, локомотивное хозяйство, восстанавливают вокзал в городе Мариуполе", - отметил Солнцев.

В новых регионах планируют провести комплексный ремонт объектов железнодорожной инфраструктуры, что позволит перевозить в три раза больше грузов. Большая часть железнодорожной инфраструктуры в новых субъектах повреждена в результате украинских обстрелов. Между некоторыми городами новых регионов курсируют электропоезда, но как минимум с 2014 года регулярное железнодорожное сообщение между ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областями и другими регионами РФ отсутствовало.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.