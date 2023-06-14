14 июня, 15:25
ПМЭФ

Приостановка договоров с недружественными странами не затронет нормы о налогообложении

Сергей Фадеичев/ ТАСС
Статс-секретарь, замглавы Минфина Алексей Сазанов
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Правительство отправило соответствующее предложение в администрацию президента, отметил замглавы Минфина Алексей Сазанов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Приостановка соглашений с недружественными странами не затронет нормы о двойном налогообложении. Об этом журналистам заявил статс-секретарь, замглавы Минфина Алексей Сазанов.

"Приостановлены будут отдельные статьи соглашения, а не сами соглашения, поэтому в части физических лиц нормы об избежании двойного налогообложения сохранятся. Они действуют в том случае, если соглашение заключено. Денонсация этих соглашений не планируется, будут приостановлены статьи, в которых предусмотрены пониженные ставки налогов по процентам и дивидендам. Сами соглашения сохранят свое действие, нормы об избежании двойного налогообложения сохранят свою силу", - сказал он.

Сазанов отметил, что правительство отправило соответствующее предложение в администрацию президента, окончательное решение за ними.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. 

Теги:
РоссияСазанов, Сергей ВладимировичПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
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