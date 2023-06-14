Объем инвестиций в ОЭЗ "Моглино" под Псковом за 4 года вырос в 1,5 раза

Сумма достигла отметки в 28,5 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Объем частных инвестиций в проекты резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Моглино" в Псковской области за последние четыре года увеличился более чем в 1,5 раза, достигнув отметки в 28,5 млрд рублей, сообщил в среду ТАСС губернатор Псковской области Михаил Ведерников на Петербургском международном экономическом форуме.

"У нас 16 резидентов с общим объемом инвестиций порядка 28,5 млрд рублей. [Используется] индивидуальное сопровождение - у всех крупных инвесторов есть мой мобильный телефон. В любое время они звонят и в случае необходимости я подключаюсь для того, чтобы решать оперативно их вопросы", - сказал Ведерников. В конце 2019 года вице-губернатор региона Нинель Салагаева сообщала ТАСС о том, что объем инвестиций в проекты резидентов составлял на тот момент порядка 18,5 млрд рублей.

Глава региона отметил, что к резидентам предъявляются "достаточно жесткие" требования. "Если люди зашли и не могут в течение оговоренных сроков реализовать свой проект, мы настаиваем на том, чтобы они зону покидали, место чужое не занимали. Такие тоже есть. Есть те, кто ушли в связи со своими какими-то внутренними проблемами. Есть те, кто не справились с вызовом, сейчас связанным с изменением логистики, сложным поиском отдельных комплектующих", - пояснил губернатор.

По его словам, якорный резидент ОЭЗ "Моглино" в ближайшее время намерен приступить к реализации второй очереди своего инвестиционного проекта. "Очень крупный проект, порядка 30 млрд рублей. И мы, наверное, приоритет все-таки будем отдавать этому инвестору, потому что эти ПЭТ-гранулы пластиковые - из них более 300 наименований различной продукции можно производить. И это очень привлекательно для потенциальных инвесторов, которые могут составить промышленную кооперацию", - сказал Ведерников.

Псковская ОЭЗ является единственной в СЗФО экономической зоной промышленно-производственного типа, расположенной в 45 км от границы с Евросоюзом.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.