Госдума отклонила законопроект о страховании средств граждан на ИИС

В ходе работы над законопроектом не удалось выработать единую согласованную позицию

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Госдума отклонила во втором чтении законопроект, который вводит страхование средств граждан на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС). Документ был принят в первом чтении 21 июня 2017 года, он был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с руководителем комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолием Аксаковым в начале 2017 года.

Согласно принятому в первом чтении законопроекту, предельную сумму выплаты (при лишении брокера лицензии) предлагалось установить на уровне 1,4 млн рублей, также предполагалось, что источниками финансирования фонда страхования инвестиций станут взносы профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые будет аккумулировать Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Позиция ЦБ заключалась в поддержке идеи страхования средств физических лиц на ИИС, однако Банк России был против включения этих средств в систему АСВ.

"Законопроектом не предусматривается бюджетное финансирование страхования инвестиций физлиц на индивидуальных инвестиционных счетах. Таким образом, в случае недостаточности средств фонда страхования инвестиций, его пополнение, согласно положениям законопроекта будет осуществляться за счет увеличения страховых взносов страхователей - профессиональных участников рынке ценных бумаг. При этом высока вероятность увеличения стоимости оказываемых услуг профучастниками ценных бумаг ввиду роста их затрат в связи с участием в системе страхования инвестиций. Также следует отметить, что резкое увеличение стоимости услуг брокеров может привести к дискредитации не только системы страхования инвестиций, но и самого института ИИС", - говорится в заключении комитета по финансовому рынку.

В ходе работы над законопроектом выработать единую согласованную позицию по этим вопросам, а также устранению основных замечаний, полученных комитетом к тексту законопроекта, не удалось. "Учитывая срок работы над законопроектом и отсутствие согласованной позиции по основным положениям законопроекта, комитет полагает, что принятие рассматриваемого законопроекта нецелесообразно", - говорится в документе.