"Автодор" планирует восстановить более 700 км дорог в новых регионах

Председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко сообщил о строительстве 20 мостов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. "Автодор" планирует восстановить и построить в новых регионах более 700 км дорог в 2023 году. Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко.

"В этом году у нас в планах, мы сейчас активно работаем - построим 667 км до 1 сентября этого года, федеральных и региональных [дорог]. Построим 20 мостов. Дополнительно после сентября мы построим еще 45 км дорог", - сказал Петушенко.

Он напомнил, что в 2022 году на этих территориях было восстановлено почти 600 км дорог и 16 мостов.

"Очень большой у нас проект - это восстановление улично-дорожной сети в Мариуполе. До 1 сентября мы построим 42 км и 23 км до конца этого года. Мы там активно работаем, у нас сейчас там работают порядка 3 тыс. человек, 16-18 заводов. И в круглосуточном режиме у нас там идет достаточно большая работа", - рассказал он.

Петушенко отметил, что также идут работы по восстановлению на севере Азовского моря - от Весело-Вознесенки до Джанкоя. К 1 сентября вся трасса будет восстановлена на 100%, добавил он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.