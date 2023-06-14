Пушилин: ДНР может стать регионом-донором в случае создания СЭЗ в новых регионах

По словам врио главы республики, в ДНР уже собрали более 50 заявок от потенциальных инвесторов СЭЗ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Принятие законопроекта о создании свободных экономических зон в новых регионах поможет Донецкой Народной Республике активно привлекать инвесторов и стать в перспективе регионом-донором. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы сейчас сконцентрированы на том, чтобы развивать собственную экономику, не просить деньги из федерального бюджета, а как можно быстрее выйти в привычное для себя состояние, когда Донбасс не только сам себя обеспечивал, но и помогал другим регионам. Одним из инструментов [для этого] является правильно принятый закон с теми поправками, которые сейчас находятся на обсуждении, о свободной экономической зоне", - сообщил Пушилин.

В беседе с журналистами он отметил, что сейчас в ДНР собрано уже более 50 заявок от потенциальных инвесторов СЭЗ. По его словам, речь идет о миллиардных вложениях и тысячах рабочих мест. Пушилин не стал раскрывать названий конкретных компаний, пожелавших стать участниками свободной зоны, но пояснил, что в первую очередь это представители строительной, угольной и транспортной отраслей, в том числе сферы морских перевозок. Кроме того, есть инвесторы, готовые вкладывать средства в изготовление востребованной в России продукции станкостроения и химической промышленности.

"У нас сейчас есть определенные сложности со станкостроением, это ниша, которую нужно восполнить, мы можем это сделать в Донбассе. Для нас важным является химическое направление. Не забываем про наше предприятие "Стирол" - нам предстоит восполнить недостающие виды продукции, восстановить предприятие, запустить", - сообщил Пушилин, уточнив, что по указанному направлению также есть уже не один потенциальный инвестор.

Пушилин высказал уверенность в том, что свободная экономическая зона позволит инвесторам реализовывать проекты в ДНР даже сейчас, с учетом рисков, связанных с продолжением специальной военной операции. По словам Пушилина, в республике ожидают скорейшего принятия закона о СЭЗ и вступления его в силу уже с 1 июля 2023 года, непосредственно с момента подписания президентом.

О свободной экономической зоне в новых регионах

Законопроекты о создании свободной экономической зоны в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях Госдума приняла в первом чтении 19 апреля. Документы были внесены федеральным правительством.

Как сообщал в начале июня и. о. министра экономического развития ДНР Владимир Зверков, для получения статуса участника СЭЗ минимальный объем инвестиций составляет 30 млн рублей, для проектов в сфере малого и среднего бизнеса - 3 млн рублей, для сферы IT - 1 млн рублей. Участники СЭЗ будут освобождены от уплаты налогов на прибыль, транспорт, землю, ставка размера страховых выплат будет снижена с 30% до 7,6%, также им будет представлена возможность упрощенного порядка получения земельных участков и таможенные преференции.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.