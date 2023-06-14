Ежедневная подача воды из Ростовской области в ДНР начнется к концу июня

Для улучшения ситуации с водоснабжением на территории республики в 2023 году проведут расчистку реки Кальмиус

ДОНЕЦК, 14 июня. /ТАСС/. Ежедневная подача воды по водоводу "Дон-Донбасс" из Ростовской области в ДНР начнется в конце июня, сообщила в своем Telegram-канале сенатор от ДНР Наталья Никонорова.

"1 мая 2023 года состоялся первый запуск водовода "Дон-Донбасс". Вода по нему будет поступать в населенные пункты ДНР. Ежедневная подача из Ростовской области в республику начнется к концу июня", - написала Никонорова.

Она добавила, что для улучшения ситуации с водоснабжением на территории республики в 2023 году проведут расчистку реки Кальмиус. Также прорабатываются изменения в федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" для ДНР по аналогии с особенностями, установленными для Республики Крым.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что строительство нового водовода из Дона до канала Северский Донец - Донбасс, который будет снабжать водой жителей республики, вышло на финишную прямую. Ситуация с водоснабжением в ДНР остается сложной, поскольку ключевой источник - канал Северский Донец - Донбасс - перестал функционировать в конце февраля прошлого года. В Донецке и многих других населенных пунктах вода подается по специальному графику. В некоторых районах из-за невозможности отремонтировать оборудование ввиду близости объектов к зоне боевых действий централизованная подача воды отсутствует.