Эксперт предложил использовать китайскую SIPS в расчетах при экспорте удобрений

Система CIPS предполагает открытие российскими и бразильскими банками счетов в китайских банках, пояснил глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Глава Российской ассоциации производителей удобрений и российско-бразильского делового совета Андрей Гурьев предлагает российским производителям удобрений использовать китайскую систему межграничных межбанковских платежей CIPS для увеличения доли платежей в юанях при расчетах. Такое предложение Гурьев сделал на российско-бразильском бизнес-диалоге в рамках ПМЭФ.

"Хотел бы затронуть вопрос перевода расчетов по товарообороту на валюты дружественных стран, в частности, китайский юань. Для этого нашим бразильским коллегам целесообразно установить прямые корреспондентские отношения с китайскими банками. А в рамках развития стратегического партнерства Бразилии, России и Китая важно расширить существующие своп-линии между центральными банками для повышения ликвидности в таких валютных парах, как рубль-юань и бразильский реал-юань", - сказал он.

Гурьев пояснил ТАСС, что система CIPS предполагает открытие российскими и бразильскими банками счетов в китайских банках. "Китайцы должны разрешить открывать такие счета бразильским и российским банкам, и тогда можно будет напрямую делать валютные свопы и сразу же конвертировать в реалы внутри российского или бразильского банка", - сказал он.

По оценкам экспертов, на платежи в юанях сейчас приходится около 20-25% в российском экспорте удобрений.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.