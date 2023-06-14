Товарооборот Псковской области с Белоруссией за первый квартал вырос на четверть

Губернатор региона Михаил Ведерников сообщил, что среди основных направлений экономического сотрудничества - совместные проекты в энергосетевом комплексе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Товарооборот между Псковской областью и регионами Белоруссии за первые три месяца 2023 года увеличился на четверть, за прошлый год этот показатель достиг 11,5 млрд рублей. Этого удалось достичь за счет реализации совместных проектов, в том числе в электросетевом комплексе, сообщил ТАСС в среду губернатор Псковской области Михаил Ведерников на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Проектов [с Белоруссией] огромное количество. Правильнее считать в российских и белорусских рублях, с учетом тенденции ухода от доллара. Если говорить про российские рубли, в прошлом году товарооборот составил порядка 11,5 млрд рублей. В этом году у нас рост на четверть по итогам первого квартала. Абсолютно точно динамика есть", - сказал Ведерников.

Он уточнил, что среди основных направлений экономического сотрудничества - совместные проекты в энергосетевом комплексе. "Наша продукция импортируется в Республику Белоруссия: комплектующие к электродвигателям для "Белазов", для тракторного завода. Мы от них получаем молочную продукцию, отдельные вещи по машиностроению, по транспорту, у них очень хорошие автобусы. Мы большую партию "МАЗов" закупили именно у них. Мы довольны, они качественные и долго служат", - пояснил губернатор.

По его словам, Псковская область сотрудничает с Белоруссией в большинстве сфер, в их числе: туризм, высшее образование, культура и патриотическое воспитание молодежи. "По сути, прошло полгода, у нас уже гораздо больше проектов, чем в прошлом году. В прошлом году с большим успехом прошли Дни Витебской области в Пскове. Люди до сих пор подходят, спрашивают, когда еще наши белорусские друзья приедут. В этом году у нас будет серьезное масштабное мероприятие в Витебске: и культурная, и деловая программа", - отметил глава региона.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.