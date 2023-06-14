В Индии сообщили об интересе к увеличению поставок продукции на российский рынок

Посол Индии в России Паван Капур также назвал важными направлениями сотрудничества между странами судоходство и туризм

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Индия заинтересована в расширении торговли с Россией и увеличении поставок своей продукции, чтобы товарооборот между странами был более сбалансированным. Об этом сказал в среду посол Индии в России Паван Капур во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Мы наблюдаем значительное увеличение товарооборота, но наша торговля очень не сбалансирована, поскольку в основном вы экспортируете в Индию. Нам необходима сбалансированная торговля, и есть много областей для сотрудничества. Хотелось бы отметить сектор фармацевтики, автокомпонентов, оборудования, химическую промышленность. Если вам нужна какая-то продукция, мы готовы поставлять эти материалы. Сегодня на встрече с представителями крупнейших российских компаний мы обсуждали увеличение поставок индийской продукции на российский рынок", - сказал посол Индии.

Важными направлениями сотрудничества с Россией он назвал также судоходство и туризм. По его словам, сейчас рассматривается возможность увеличения количества авиарейсов между Россией и Индией. Он предложил подумать о прямом авиасообщении между индийскими городами и Петербургом.

Как отметил на встрече Беглов, "Санкт-Петербург всегда занимал важное место в российско-индийских отношениях, в прошлом году Индия вошла в пятерку стран - основных торговых партнеров Петербурга, товарооборот увеличился на 92,7% по сравнению с 2021 годом".

Беглов считает, что у Петербурга и Индии есть значительные возможности для расширения сотрудничества в пищевой и легкой промышленности, в фармацевтической отрасли, производстве медицинской техники и электрооборудования, в сфере цифровых технологий и в туризме. В 2022 году Санкт-Петербург принял 6 241 туриста из Индии, а 588 петербуржцев посетили Индию. По данным городской администрации, в настоящее время совместно с компанией - оператором аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" прорабатывается возможность открытия прямого авиасообщения между Санкт-Петербургом и индийскими городами Нью-Дели и Мумбаи.