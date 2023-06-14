Эксперт: России важно развивать международное сотрудничество со странами БРИКС в Арктике

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Николай Корчунов отметил, что Индия и Китай также являются важными партнерами России в экономическом освоении Арктического региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. России важно развивать международное сотрудничество со странами БРИКС в Арктике, страны можно подключить к работе по разным направлениям, включая научную деятельность, сохранение экосистем и коренных народов, а также их развитие. Такое мнение выразил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов, выступая в среду на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"РФ проводит многовекторную политику сотрудничества со всеми странами, которые разделяют перспективные подходы к взаимодействию интересов устойчивого развития заполярья. <...> С учетом предстоящего российского председательства в БРИКС, мы могли бы подключить страны - члены БРИКС к совместной работе в Арктическом регионе, в различных форматах и по различным направлениям. Так, Россия и Бразилия имеют целый ряд потенциальных направлений сотрудничества, среди них работа по сохранению экосистем Арктики, подходы к сохранению коренных народов и их развитие, энергетическое взаимодействие, с учетом использования ВИЭ", - отметил Корчунов.

По его словам, Индия и Китай также являются важными партнерами России в экономическом освоении Арктического региона. "В этой связи возрастает роль трех полюсов мировой климатической повестки, поэтому интерес представляет инициатива, которая смогла бы интегрировать научные исследования в трех полюсах, что могло бы стать важным вкладом стран БРИКС в глобальную климатическую повестку", - пояснил посол.

Корчунов добавил, что в числе перспективных партнеров в Арктике Россия рассматриваем государства Персидского залива и Латинской Америки, все так же сохраняется приверженность к конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству.

Схожее мнение выразил и профессор Школы международных отношений, Китайского океанологического университета Го Пейцинг. По его словам, сотрудничество со странами БРИКС должно быть более тесным.

"Если будет более тесное взаимодействие, мы будем иметь больший вес, чтобы решать важные вопросы. Наша позиция будет сильной в отношении ЕС", - отметил он.

Профессор, доктор экономических наук индийского Университета Джавахарлала Неру Суреш Гопалан также подтвердил, что, в свою очередь, Индия заинтересована в научных исследованиях Арктики, ее непростых условий. Данные в этом направлении необходимы стране, так как люди в Индии во многом зависят от сельского хозяйства.

Важность взаимодействия

Арктика и Антарктика - уникальные территории для научных исследований, которые самостоятельно делать тяжело, пояснил ТАСС директор Департамента развития Арктической зоны РФ и реализации инфраструктурных проектов Минвостокразвития России Максим Данькин.

"В рамках международного сотрудничества это важно и ценно, потому что мы вовлекаем знания, технологии. <...> Конечно, соучастие иностранных партнеров, в том числе стран БРИКС, в вопросах, связанных с сохранением климата арктической зоны, позволяет им взглянуть по-другому на ту деятельность, которая там ведется. Мы видим в этом взаимодействии только плюсы", - рассказал директор.

Сотрудничество через частные связи

Директор департамента мониторинга правоприменения АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" Марина Логунова пояснила, что институциональное сотрудничество в Арктике оказалось в разрушенном состоянии и здесь наблюдается новая тенденция: сохранение элементов международного сотрудничества через частные связи.

"Идет не только интерес со стороны наших восточных и южных партнеров, но на уровне личных связей, есть посыл от западных партнеров на сохранение сотрудничества. Многие испытывают оптимизм по поводу того, что все потрясения будут преодолены и мы вернемся к этому сотрудничеству", - подчеркнула Логунова.

По ее словам, не стоит говорить об однозначных разворотах на Восток. "Речь должна идти не о диверсификации, а о поиске партнеров в различных направлениях, ну и одновременно попытке нахождения окон возможностей, продолжения контактов с западными коллегами", - подытожила эксперт.

Арктический совет - межправительственная организация арктических государств. Ее членами являются Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. В 2021 году, когда отмечалось 25-летие объединения, двухгодичное председательство в нем перешло от Исландии к РФ. За два года председательства России в Арктическом совете было проведено порядка 90 разных мероприятий в 24 городах и населенных пунктах страны, в том числе во всех девяти регионах Арктической зоны РФ.

Россия передала Норвегии полномочия председателя в Арктическом совете в ходе 13-й сессии этой международной организации, которая состоялась 11 мая этого года в Салехарде.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.