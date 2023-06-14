На ПМЭФ с помощью нейросетей создали полярную станцию

Симулятор генерирует полярные виды в режиме реального времени

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Арктический и антарктической научно-исследовательский институт (ААНИИ) на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) показали симулятор полярной станции, генерирующий полярные виды в режиме реального времени с помощью нейросетей. Об этом сообщил журналистам в среду директор ААНИИ Александр Макаров.

"Генерация нейросетью видеоряда с полярной станции будет происходить в реальном времени и сразу выводиться на экран. Система понимает геометрию выставочного пространства, объектов и людей, присутствующих на площадке, и преображает собирательный образ в изображение. С помощью искусственного интеллекта мы погрузим каждого гостя форума в мир полярных исследований", - рассказал Макаров.

Институт открыл собственный демонстрационный стенд для участников ПМЭФ в этом году впервые. ААНИИ намерен показать представителям бизнеса и чиновникам масштаб влияния на экономику и жизнь всей планеты Южного и Северного полюсов. В этом году в программе более 15 официальных мероприятий, связанных с обсуждением потенциала развития полярного региона России.

"Современные климатические условия в Заполярье в последние годы отличаются от условий предшествующих десятилетий, прежде всего, повышением температуры воздуха и сокращением ледового покрова. Ближайшие несколько десятков лет очевидно изменят арктический регион, задача ученых - своевременно информировать о природных процессах, происходящих в Арктике, и открывающихся возможностях", - отметил Макаров.

ААНИИ - ведущий мировой научный центр по исследованию полярных областей Земли. Научные подразделения института занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями климата, процессов в атмосфере, ближнем космосе, морской среде и ледяном покрове. ААНИИ является государственным оператором для организации и осуществления деятельности в Арктике и Антарктике.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.