В МЭА заявили, что Индия в 2027 году обгонит Китай по темпам роста спроса на нефть

По прогнозу агентства, в промежуток между 2022 и 2028 годами рост спроса на нефть составит 1 млн баррелей в сутки, при этом наиболее популярным видом топлива станет дизель

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июня. /ТАСС/. Индия благодаря динамике ВВП и демографии в 2027 году обгонит Китай по ежегодному темпу роста спроса на нефть. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

"Индия приближается к тому, чтобы в 2027 году обогнать Китай по росту спроса на нефть в годовом исчислении. Самая динамичная экономика мира с [прогнозируемым] ростом ВВП в среднем в 6,9% в 2024-2028 годах находится в выигрышном положении также благодаря демографии. В 2023 году Индия обошла Китай как страна с самым большим населением", - говорится в докладе.

Другими факторами роста спроса на нефть в докладе названы продолжающиеся в Индии процессы урбанизации, индустриализации и становление обеспеченного среднего класса, более мобильного и активнее путешествующего с туристическими целями. По прогнозу агентства, в промежуток между 2022 и 2028 годами рост спроса на нефть составит 1 млн баррелей в сутки, при этом наиболее популярным видом топлива станет дизель.

Исполнительный директор МЭА Фатих Бирол пояснил агентству Press Trust of India, что дополнительным фактором лидерства Индии является то, что Китай активно переходит на электромобили. Он выразил надежду, что спрос на нефть в Индии тоже начнет спадать по мере электрификации транспорта, но отметил, что сегодня страна "находится в центре мировой энергетики".