В Удмуртии построят крупный логистический центр в создаваемой ОЭЗ

Строительство пройдет в четыре этапа

ТАСС, 14 июня. Власти Удмуртии на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение с компанией "Логсервис 21" о строительстве крупного логистического центра на территории создаваемой особой экономической зоны (ОЭЗ), сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Бречалов.

"Сегодня начинает работу Международный экономический форум в Санкт-Петербурге и у нас уже есть первое, важное для республики соглашение. Вместе с компанией "Логсервис 21" будем строить логистический центр площадью в 20 тысяч кв. метров в будущей особой экономической зоне", - написал Бречалов.

По его словам, это будет первый резидент создаваемой ОЭЗ. Строительство пройдет в четыре этапа, завершение первого запланировано на 2024 год. Планируемый объем инвестиций на этом этапе - 300 млн рублей.

"Будет создано несколько десятков рабочих мест. Кроме того, в перспективе, центр - это дополнительные возможности для логистики наших предприятий.", - добавил Бречалов.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.