Более 3 тыс. рабочих мест планируют создать в Рязанской области за счет инвестпроектов

Соглашения были подписаны на Петербургском международном экономическом форуме

ТАСС, 14 июня. Власти Рязанской области в ближайшие несколько лет планируют создать более 3 тыс. рабочих мест за счет реализации в регионе инвестиционных проектов. Соглашения были подписаны на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"На стенде Рязанской области в первый день работы ПМЭФ прошла церемония подписания целого пакета соглашений о сотрудничестве и намерениях. Семь из них подписал губернатор Павел Малков. Документы предусматривают реализацию в регионе новых инвестпроектов в ближайшие несколько лет, благодаря которым будет создано свыше 3 тыс. рабочих мест", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, на базе индустриального парка "Рязанский" планируется создать международный терминал "Дягилево" с логистической инфраструктурой, необходимой для развития предприятий парка и промышленного комплекса области, объем инвестиций составит 6,5 млрд рублей. "Терминал соединит железнодорожную и автомобильную ветки и сможет ежедневно принимать до 500 вагонов. Поставки продукции резидентов парка и предприятий региона можно будет организовывать во всех направлениях. Также в терминале будут созданы распределительный центр, склады временного хранения, современный таможенный пост", - пояснили в региональном правительстве.

В рамках соглашения с ООО "Закорд" в промпарке "Рязанский" откроют производство автомобильных компонентов, АО "Моринформсистема - Агат-КИП" намерен создать предприятие по разработке и выпуску современных приборов измерения и контроля различных параметров среды, ООО "Гаэль" построит завод по производству бытовой химии, а ООО "Медителл" - производство санитарно-гигиенических изделий и изделий медицинского назначения. ООО "Авангард" планирует создать производственно-перерабатывающий распределительный центр, включая мясоперерабатывающий цех, соглашение между правительством Рязанской области и ООО "Экспотрейд" предполагает строительство нового высокотехнологического завода по переработке молока и производству различных видов молочной продукции в Новомичуринске.

Кроме того, на ПМЭФ было заключено соглашение между правительствами Чеченской Республики и Рязанской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. "Также в первый день ПМЭФ прошла рабочая встреча губернатора Павла Малкова с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Обсуждались вопросы развития сферы образования в регионе, в том числе ход работы по итогам поездки министра в Рязанскую область в апреле текущего года. Кроме того, стенд региона посетил генеральный директор группы "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов", - добавили в пресс-службе.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.