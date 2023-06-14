АСИ и "Кавказ.РФ" намерены совместно оказывать поддержку МСП на Северном Кавказе

Стороны также будут взаимодействовать по вопросам развития социальной сферы, проектам, направленным на раскрытие потенциала детей и молодежи, на создание комфортной среды проживания, укрепление межрегиональных связей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и единый институт управления Северного Кавказа АО "Кавказ.РФ" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение, которое предполагает поддержку малого и среднего бизнеса в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы АСИ.

"АСИ и "Кавказ.РФ" договорились о совместной работе по развитию малого и среднего предпринимательства в регионах СКФО, а также повышении инвестиционного потенциала округа в целом. Соответствующее соглашение на ПМЭФ-2023 подписали глава Агентства Светлана Чупшева и гендиректор "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов. Помимо аспектов, связанных с экономическим развитием, стороны будут взаимодействовать по вопросам развития социальной сферы, проектам, направленным на раскрытие потенциала детей и молодежи, на создание комфортной среды проживания, укрепление межрегиональных связей", - говорится в сообщении.

Как сообщается, отдельное направление работы соглашения касается развития кадрового и научного потенциала регионов, повышения доступности высшего образования, расширения возможностей использования потенциала организаций культуры и спорта.

"При этом потенциал у территорий колоссальный: и в сфере туризма, и в области технологий, и в развитии различных экологических программ. По всем этим направлениям будем предлагать решения и проекты, которые уже доказали свою эффективность в других регионах и могут быть адаптированы в СКФО. Будем смотреть, как активнее вовлечь в эти процессы малый и средний бизнес, каких условий сейчас не хватает и как их можно оперативно создать", - передает пресс-служба слова Чупшевой.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.