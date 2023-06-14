На благоустройство поселений в Сургутском районе в 2023 году выделено более 215 млн рублей

ТАСС, 14 июня. Финансирование благоустройства общественных территорий в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономный округа - Югры в 2023 году составит 215,3 млн рублей. Об этом сообщил глава района Андрей Трубецкой в среду в своем Telegram-канале.

"В этом году на реализацию 11 мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды" бюджетом Сургутского района предусмотрено 215,3 млн рублей. Для сравнения: в прошлом году на мероприятия по благоустройству мы потратили чуть более 213 млн рублей", - сообщил Трубецкой.

Большую часть финансирования составят средства из бюджета Сургутского района - более 194 млн рублей, на региональный бюджет приходится почти 11, 5 млн рублей, на федеральный - порядка 7 млн рублей, также 2,5 млн рублей выделили недропользователи, сообщил глава района.

Деньги будут направлены, в частности, на обустройство сквера и пешеходной зоны в городе Лянторе (объем финансирования - почти в 24,5 млн рублей). Кроме того, в поселке Барсово на выделенные средства уже завершен ремонт спортплощадки (более 16 млн). В Барсово также будет благоустроена центральная площадь (порядка 12 млн) - здесь появятся тротуары, система видеонаблюдения, газон, сцена, малые архитектурные формы, рассказал Трубецкой.

В селе Сытомино начнется благоустройство общественной территории: появятся прогулочная зона, игровая зона для детей, финансирование составит 20 млн рублей в 2023 году и около 42 млн в 2024-м. В деревне Русскинская стартует второй этап благоустройства арт-парка: начнется строительство этнодеревни (почти 61,5 млн рублей) с музеем под открытым небом, традиционными жилищами, арт-объектами на тему жизни народов Севера и другими достопримечательностями.

Также в 2023 году будут благоустроены дворовые территории жилых домов в поселке Солнечный, построено водоотведение в селе Тундрино. Кроме того, на средства недропользователей будет обустроено мягкое ударопоглощающее покрытие на детских площадках в деревне Русскинской, сообщил Трубецкой.