Natura Siberica намерена открыть 11 новых торговых точек до конца лета

Как сообщили в компании, в основном магазины будут открыты в Центральной России, в Сибири и на Дальнем Востоке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Косметическая компания Natura Siberica планирует открыть 11 новых торговых точек до конца лета. Об этом заявил генеральный директор компании Феликс Либ в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"До конца лета мы откроем 11 новых торговых точек", - сказал он, отметив, что в основном магазины будут открыты в Центральной России, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Либ указал, что в целом Natura Siberica планирует открыть 30 новых магазинов и довести общее число точек до 100. "Мы надеемся, что к 2024 году эти планы будут воплощены в жизнь", - добавил гендиректор компании.

Либ подчеркнул, что качество продукции является приоритетом для компании, а в ближайшее время будет открыт собственный научно-исследовательский центр, "это ключ к дальнейшему успеху компании".

"Мы хотим войти как минимум в тройку ведущих производителей косметики в России", - констатировал Либ.