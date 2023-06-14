Эксперт: внедрение маркировки сделало возможным переход к дистанционной продаже лекарств

Замминистра здравоохранения РФ Павел Пугачев также отметил, что необходимы новые цифровые технологии, которые позволят на основе анализа данных смотреть, что реализация товаров дистанционным способом происходит безопасно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Каталогизация и внедрение системы маркировки сделало возможным переход к следующему этапу цифровизации - дистанционной продаже лекарственных препаратов. Такое мнение выразил замминистра здравоохранения РФ Павел Пугачев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"На самом деле без тех шагов, если не пройти вот этот эволюционный путь - сначала с каталогизацией, с внедрением системы маркировки, то я думаю, никто бы не рискнул перейти к следующему шагу, а именно к дистанционной продаже лекарственных препаратов, потому что именно основа, которая создана в тех информационных системах, позволяет выстроить эту цепочку, связанную с дистанционной продажей, безопасно и прозрачно", - отметил Пугачев.

По его словам, необходимы совершенно новые цифровые технологии, которые позволят на основе анализа данных, на прослеживаемости всех цепочек смотреть, что реализация товаров дистанционным способом происходит безопасно. "Мы рассчитываем, что по итогам эксперимента с внедрением дистанционной продажи, будет выработана схема, которая позволит безопасно и эффективно транслировать это на все субъекты РФ", - уточнил замминистра.

Пугачев также отметил, что реестр лекарственных препаратов должен стать частью единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, стать ее важным элементом, потому что качественно структурированное описание лекарственного препарата позволяет создавать и внедрять системы поддержки принятия врачебных решений.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.