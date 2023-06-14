Оборот лекарств без маркировки в новых регионах разрешили до апреля 2025 года

Постановление правительства разработано в целях адаптации действующих правил маркировки лекарств для хозяйствующих субъектов в новых регионах для плавного перехода на единые требования

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Оборот лекарственных препаратов без маркировки в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях допускается до апреля 2025 года. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"До 1 апреля 2025 года на территориях новых субъектов РФ допускается ввод в оборот, и (или) оборот, (или) вывод из оборота лекарственных препаратов без нанесения на них идентификации и без внесения информации о лекарственных препаратах в систему мониторинга", - говорится в документе.

Постановление разработано в целях адаптации действующих правил маркировки лекарств для хозяйствующих субъектов в новых регионах для плавного перехода на единые требования, сообщили журналистам в пресс-службе Минпромторга РФ.

Ранее правительство постановило, что ввод в оборот табачной продукции в новых регионах России может осуществляться без маркировки до 1 января 2024 года. Ввод в оборот других товаров без маркировки может осуществляться до 1 апреля 2025 года.