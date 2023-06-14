Псковская область заключила соглашения с инвесторами в сфере туризма на 2 млрд рублей

По словам губернатора региона Михаила Ведерникова, к концу 2024 года намерены открыть развлекательный парк

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Власти Псковской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашений с инвесторами в сфере туризма на общую сумму в 2 млрд рублей. Одним из самых дорогостоящих является проект по строительству в Пскове крупного развлекательного парка с аттракционами, который планируется открыть в 2024 году, сообщил ТАСС в среду губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

"Мы подпишем [за время работы форума] порядка 20 соглашений. У нас [подписано] пять соглашений в сфере туризма на общую сумму более 2 млрд рублей, но один из самых интересных, - мы с инвестором будем реализовывать строительство большого развлекательного парка в городе Пскове, с аттракционами, с различными интересными локациями", - сказал губернатор.

По его словам, развлекательный парк будет открыт к концу следующего года и позволит привлечь в регион дополнительный туристический поток. "Хороший такой, классный проект, которого абсолютно точно Пскову не хватает. Безусловно, на развитие сферы туризма это тоже положительно скажется", - уточнил Ведерников.

Об инвестпроектах

По данным пресс-службы правительства Псковской области, одно из подписанных соглашений предусматривает создание в Пушкиногорском районе четырехзвездочного рекреационно-гостиничного комплекса с центральной усадьбой и искусственным водоемом, а также с пляжем и автодомами на берегу реки Великой. Кроме того, один из инвесторов намерен создать парк отдыха на озере Лесицкое в Печорском районе.

Еще одно соглашение, которое подписано сегодня, предусматривает строительство туристско-спортивного центра "Березовый хутор". На его территории будет обустроен автокемпинг на 20 машин, 5 гостевых домов общей вместимостью до 25 человек. Кроме того, еще один инвестор в Мальской долине построит модульные дома для круглогодичного проживания, гостиницу на 26 номеров и крытый бассейн, а также установит подъемник для горнолыжников.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.