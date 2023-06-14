В Томской области заявили, что снижение недостаточности бюджета поможет развить экономику

Сейчас регион отчисляет в федеральный бюджет 75% налогов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Решение проблемы бюджетной недостаточности позволит развить экономику Томской области. Сейчас регион отчисляет в федеральный бюджет 75% налогов, сообщил ТАСС губернатор Томской области Владимир Мазур в кулуарах ПМЭФ-2023.

"Безусловно, на проблемы экономики оказывает влияние и проблема недостаточной бюджетной обеспеченности Томской области. Эта проблема "с бородой": Томская область перечисляет в федеральный бюджет 75% налогов, но имеет примерно такой же процент долговой нагрузки и бюджетную обеспеченность ниже среднего уровня в стране. О проблеме знают и в Минфине, и в Совфеде, и в Госдуме. Она касается всего нескольких регионов в стране. Уверен, общими усилиями решение найдем", - сказал Мазур.

По словам Мазура, в регионе нефтедобыча за последние 10 лет сократилась на 40%, это вызвано ухудшением сырьевой базы на фоне введения квот в рамках решений ОПЕК. Перевод лицензированных участков нефтяных месторождений на льготный режим налогообложения позволит развивать отрасль. Также вместе с томскими университетами и компанией "Газпром нефть" ведется разработка новых технологий по добыче трудноизвлекаемых запасов нефти.

При этом регион находится в транспортном тупике. "Выход из него мы видим в строительстве Северной широтной дороги, в строительстве третьего моста через Томь, в расширении географии рейсов из томского аэропорта, модернизацию которого мы заканчиваем, а также в увеличении железнодорожных перевозок с Казахстаном. Эта страна является одним из основных партнеров региона по объему экспорта продукции лесопромышленного комплекса, а также транзитным агентом для экспорта продукции наших обрабатывающих производств в другие страны", - добавил Мазур.

Однако, проблемы с нефтедобычей и транспортной доступностью стимулируют предприятия региона заниматься высотехнологичными разработками, внедрять их в производство, развивать наукоемкий бизнес, считает Мазур. Так, доля "экономики знаний" в региональном бюджете растет с каждым годом.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.