В Калужской области порядка 5,4 тыс. работников автопрома находятся в простое

Губернатор Владислав Шапша уточнил, что они получают две трети от заработной платы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Порядка 5,4 тыс. работников автомобильной промышленности находятся в простое в Калужской области из-за введенных против России санкций. Об этом рассказал ТАСС в среду губернатор Владислав Шапша в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"У нас есть простои, да, около 5,4 тыс. человек, но, учитывая те социальные гарантии, которые дали работодатели, это не стало таким триггером резкого ухудшения жизни людей", - сказал глава региона, добавив, что работники, которые находятся в простое, на сегодняшний день получают две трети от заработной платы.

В феврале губернатор сообщал, что 2023 год должен стать переломным в перезапуске автопроизводителей, руководители 18 автомобильных заводов Калужской области, которые частично или полностью находятся в простое из-за санкций, ведут переговоры о возобновлении производства. Ранее Шапша сообщил ТАСС, что первые автомобили, собранные после смены собственника на заводе Volkswagen, планируется выпустить до конца 2023 года, а произведенные на предприятии машины в планах начать выпускать через 12 месяцев.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.