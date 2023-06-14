"Тинькофф" открыл доступ к платформе для мониторинга и анализа IT-систем для партнеров

Первым внешним пользователем платформы стала Национальная система платежных карт

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. "Тинькофф" предоставил партнерам доступ к Sage - платформе собственной разработки для мониторинга работы всех IT-систем компании в реальном времени. Первым внешним пользователем платформы стала Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир"), сообщили в пресс-службе банка.

"В "Тинькофф" с помощью Sage уже несколько лет успешно поддерживают надежность и прозрачность более 1 тыс. бизнес-процессов. С помощью Sage любая компания может реализовать наблюдение в реальном времени за своими системами и бизнес-процессами. Мы гордимся тем, что наши усилия воплотились в законченное IT-решение, и наша платформа нашла отклик и успешно зарекомендовала себя не только внутри "Тинькофф", но и у наших партнеров из НСПК", - прокомментировал директор разработки базовых технологий и инженерных практик "Тинькофф" Игорь Маслов, слова которого цитирует пресс-служба.

Платформа Sage позволяет обрабатывать данные из любых IT-систем в компании и использовать их для операционной и бизнес-аналитики, контроля работы приложений и клиентских сервисов, а также в целях информационной безопасности.

Ключевыми возможностями платформы являются сбор информации о состоянии всех IT-систем и бизнес-процессов компании в режиме реального времени, обеспечение надежности и доступности критичных цифровых сервисов, наглядная визуализация бизнес-метрик и настраивание дашбордов для многочисленных IT-систем. Кроме того, платформа направляет алерты и предупреждает о сбоях, а также позволяет отследить, кого из пользователей задела выявленная ошибка системы, и оперативно на это отреагировать.

По словам начальника управления прикладного мониторинга, операционно-технологического департамента НСПК Ивана Липкина, платформа Sage уже внедрена в эксплуатацию, и с ее помощью в НСПК были объединены в единый интерфейс мониторинга различные виды телеметрии, реализованы визуализации для ситуационных центров и панелей мониторинга, настроены алерты и многое другое.

Платформа Sage подходит для работы в различных российских компаниях любого масштаба. В ближайшее время планируется к выпуску бесплатная версия для небольших IT-инфраструктур.