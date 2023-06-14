"Уралхим" намерен отгрузить до 90 тыс. тонн удобрений в Африку из портов Европы

В ноябре 2022 года "Уралхим" договорился о вывозе в Африку гуманитарных партий удобрений, заблокированных на складах в Нидерландах, Бельгии и Эстонии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Группа компаний "Уралхим-Уралкалий" намерена в качестве гуманитарной помощи нуждающимся странам Африки отгрузить в ближайшее время 80-90 тыс. тонн удобрений, заблокированных в портах Европы. Об этом заявил в среду гендиректор ОХК "Уралхим" Дмитрий Коняев в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках ПМЭФ.

"Первую партию мы отгрузили не замороженного продукта, а отгрузили с российской Балтики. Дальше нам удалось отгрузить продукцию из Голландии и Бельгии, сейчас ведутся отгрузки из Латвии. Мы уже отгрузили 77 или 78 тыс. тонн, в ближайшем обозримом будущем планируем отгрузить еще порядка 80-90 тыс. тонн", - сказал Коняев.

В ноябре прошлого года "Уралхим" договорился о вывозе в Африку гуманитарных партий удобрений, заблокированных на складах в Нидерландах, Бельгии и Эстонии. Распределение удобрений по конкретным странам координируется через Африканский союз, а поставку удобрений компания осуществляет за свой счет. Первая партия продукции в 20 тыс. тонн была получена в Малави в начале марта, а 31 мая в портовом городе Момбаса состоялась торжественная церемония передачи партии удобрений в дар Кении.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.