В России стартовал предзаказ новых Macbook Air 15

Стоимость ноутбука на новом процессоре M2 с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней памяти составляет 165 990 рублей

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Предзаказ новых ноутбуков Macbook Air 15, представленных Apple в рамках ежегодной конференции для разработчиков WWDC, стартовал в России. В частности, предзаказ доступен на сайте российского ретейлера Re:Store.

Стоимость ноутбука на новом процессоре M2 с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней памяти составляет 165 990 рублей, версия с 512 ГБ внутренней памяти стоит 189 990 рублей, уточняется на сайте.

5 июня компания Apple в рамках своей конференции для разработчиков Worldwide Developers Conference представила новый 15,3-дюймовый MacBook Air, портативный компьютер Mac Studio и персональный компьютер Macbook Pro на новых процессорах M2 и M2 Ultra. Стоимость 15-дюймового ноутбука MacBook Air с процессором M2 начинается от $1,299 тыс., Mac Pro с M2 Ultra - от $7 тыс., Mac Studio - от $1,9 тыс. В США заказ устройств стал доступен с 5 июня, продажи начнутся 13 июня в магазинах Apple Store и у авторизованных магазинов Apple.