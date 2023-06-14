В ООН прокомментировали заявления Путина о безвозмездной передаче зерна беднейшим странам

По словам официального представителя генсека всемирной организации Стефана Дюжаррика, ООН положительно оценивает оказание любой помощи нуждающимся странам

ООН, 14 июня. /ТАСС/. ООН положительно оценивает оказание любой помощи нуждающимся странам. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы находимся в постоянном контакте не только со сторонами сделки, но и со всеми, кто извлекает из нее выгоду в любых странах", - указал Дюжаррик, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о готовности передать зерно беднейшим странам на безвозмездной основе. "Очевидно, мы положительно оцениваем любую поддержку, оказываемую тем, кто в ней нуждается", - подчеркнул представитель генсека ООН.

Во вторник Путин на встрече с военкорами заявил, что не исключает прекращение участия РФ в зерновой сделке. При этом он подчеркнул, что Москва готова поставить беднейшим странам бесплатно тот объем зерна, который они получали.