14 июня, 16:34,
обновлено 14 июня, 16:54

В ООН прокомментировали заявления Путина о безвозмездной передаче зерна беднейшим странам

AP Photo/ Efrem Lukatsky
© AP Photo/ Efrem Lukatsky

По словам официального представителя генсека всемирной организации Стефана Дюжаррика, ООН положительно оценивает оказание любой помощи нуждающимся странам

ООН, 14 июня. /ТАСС/. ООН положительно оценивает оказание любой помощи нуждающимся странам. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

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"Мы находимся в постоянном контакте не только со сторонами сделки, но и со всеми, кто извлекает из нее выгоду в любых странах", - указал Дюжаррик, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о готовности передать зерно беднейшим странам на безвозмездной основе. "Очевидно, мы положительно оцениваем любую поддержку, оказываемую тем, кто в ней нуждается", - подчеркнул представитель генсека ООН.

Во вторник Путин на встрече с военкорами заявил, что не исключает прекращение участия РФ в зерновой сделке. При этом он подчеркнул, что Москва готова поставить беднейшим странам бесплатно тот объем зерна, который они получали. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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