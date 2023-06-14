Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,29-0,5%

Наибольший рост к завершению сессии показывали привилегированные акции "Транснефти", котировки "Яндекса", бумаги "Россетей", расписки TCS Group, акции "ТГК-1" и котировки "Аэрофлота"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций начал среду активным подъемом на фоне восстановления цен на нефть и слабого рубля. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,29% - до 2 765,18 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,5%, до 1 035,79 пункта.

Курс доллара снизился на 0,13% - до 84,16 рубля, евро вырос на 0,41% - до 91,35 рубля, юаня - на 0,01%, до 11,74 рубля.

Индекс Мосбиржи достиг максимума с апреля 2022 года, после чего покупатели сбавили активность по мере восстановления позиций рубля. Внешний фон в середине недели был сдержанно позитивным. "Мировые биржи торговались в основном в плюсе, котировки Brent вернулись к $75. Объем промышленного производства еврозоны в апреле вырос на 0,2% год к году, что оказалось лучше мартовских -1,4%, но в то же время хуже прогнозных +0,8%", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Перед заседанием ФРС США на рынках практически не осталось сомнений в том, что процентные ставки не изменятся, добавляет эксперт. "Доллар в таком случае может продолжить свое отступление, что улучшит глобальный риск-аппетит и поддержит сырьевые цены", - отмечает эксперт. Федрезерв также опубликует экономические прогнозы.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали привилегированные акции "Транснефти" (+6,74%), котировки "Яндекса" (+2,91%), бумаги "Россетей" (+2,24%), расписки TCS Group (+2,17%), акции "ТГК-1" (+1,55%), котировки "Аэрофлота" (+1,48%).

"Совет директоров "Транснефти" рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 16,665 тыс. рублей на акцию, что после резкого повышения бумаг вслед за объявлением решения соответствует доходности около 11,5% - самый высокий показатель по наиболее ликвидным эмитентам РФ на данный момент. В среду привилегированные акции "Транснефти" на повышенных объемах подскочили до максимума с февраля 2022 года", - отмечает аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

"Тинькофф" объявил о запуске своего университета, который поначалу будет специализироваться на математике и компьютерных науках. Первую программу планируется запустить в сентябре 2024 года.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились расписки Qiwi (-3,31%), расписки Fix Price (-2,01%), акции "Полиметалла" (-1,87%), акции НЛМК (-1,14%), бумаги "Фосагро" (-1,14%) и котировки "Русагро" (-1,04%). Многие акции в среду снижались в рамках фиксации прибыли после повышения предыдущих сессий, поясняет Кожухова.

Рынок 15 июня

В четверг, 15 июня, свое решение по ключевой ставке опубликует ЕЦБ - как ожидается, он поднимет ставки на 25 базисных пунктов, указывает Бахтин.

Из важной макростатистики он выделяет блок данных по Китаю за май, в том числе сведения по розничным продажам, объему промпроизводства и уровню безработицы. В США будут опубликованы: недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице, показатели розничных продаж и объем промышленного производства за май.

Квартальную финансовую отчетность представит Adobe, АФК "Система" опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2023 год.

Прогноз "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 15 июня - 2 700-2 800 пунктов, по курсу доллара - 82-85 рублей.

Freedom Finance Global ожидает, что индекс Мосбиржи останется в коридоре 2 700-2 800 пунктов. Курс доллара может колебаться в диапазоне 83-85 рубля, евро - 90-92 рубля, юаня - 11,4-11,9 рубля.