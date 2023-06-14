Эксперт: концерты Бейонсе повлияли на майский уровень инфляции в Швеции

Аналитик банка Danske Bank Тереза Перссон отметила, что в ресторанах и отелях месячный рост цен был значительно выше, чем обычно

СТОКГОЛЬМ, 14 июня. /ТАСС/. Концерты певицы Бейонсе в Швеции повлияли на майский уровень инфляции, который при ожидавшемся снижении оказался выше прогнозов Государственного банка. Об этом в среду сообщает телеканал TV4.

Речь идет о базовой инфляции, которая не включают в себя цены, подверженные сильным колебаниям.

"Больше всего удивило то, что в ресторанах и отелях месячный рост цен был значительно выше, чем обычно. Цены билетов на концерты также сильно поднялись", - отмечает аналитик банка Danske Bank Тереза Перссон.

В качестве одной из причин называются два концерта певицы 10 и 11 мая в Стокгольме на стадионе Friends Arena, которые привлекли большое количество иностранцев, что, в свою очередь, отразилось на гостиничных и ресторанных ценах.

По словам Перссон, анализ ценовой динамики в разных категориях позволяет связать рост цен с выступлениями Бейонсе. "Здесь можно только гадать, а знать наверняка невозможно. Но мы знаем, что эти концерты привлекли людей со всех концов земли", - пояснила эксперт.

По ее мнению, это также говорит о том, насколько мала Швеция как страна, коль скоро такие явления, как концерты Бейонсе, способны повлиять на уровень ее инфляции.