Томской области нужно 72 млрд рублей на завершение строительства Северной широтной дороги

Дорога соединит Томск, Стрежевой, Нижневартовск, Ханты-Мансийск и Пермь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Порядка 72 млрд рублей необходимо для завершения строительства Северной широтной дороги, которая соединит Томск, Стрежевой, Нижневартовск, Ханты-Мансийск и Пермь. Об этом сообщил ТАСС губернатор Томской области Владимир Мазур в кулуарах ПМЭФ-2023.

"Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассмотрел наше совместное обращение с губернатором Югры Натальей Комаровой и дал поручение разработать проект, чтобы внести его в госпрограмму развития транспортной системы. Очевидно, что дорогу Томская область сможет достроить только "на паях" с Ханты-Мансийским автономным округом и федеральным центром. Общий объем инвестиций на завершение строительства Северной широтной дороги мы оцениваем в 72 млрд рублей, точная стоимость будет определена после проектирования", - сказал Мазур.

Он добавил, что в рамках проекта планируется построить 247 км новых автодорог, 20 малых мостов длиной до 100 м и четыре больших: два - по 300 м, один - 500 м и один - в 1,6 км. Также в реконструкции нуждаются 280 км существующих двухполосных автодорог с гравийным и грунтовым покрытием.

Строительство дороги, по словам Мазура, поможет переориентировать грузопотоки с западных рынков на Восток. "Дорога нужна не только нашим регионам, но и стране в целом, с учетом развития арктической зоны России, увеличением грузопотоков, переориентации рынков с Запада на Восток. Северный широтный коридор обеспечит транзит по территории Ямала, Югры, Свердловской и Томской областей, надежно свяжет Сибирь с Уралом", - добавил Мазур.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.